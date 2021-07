Wie gut kennen Sie Frankreich?

Es waren 15.329 Schritte an einem einzigen Tag. Voilà, das ist Sightseeing in Toulouse. Sich einfach treiben lassen ohne Stadtplan, zum Fluss Garonne und zur Brücke Pont Neuf, durch historische Gassen, vorbei an den bunten Stühlen der Straßencafés, an Kirchenstufen, Mauern und Parkbänken. Die Menschen der Stadt nutzen jede Sitzgelegenheit. Mal musizierend mit Gitarre und Saxofon, mal zum Plaudern, Lesen, Abhängen.