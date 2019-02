Wie der Kronplatz Kunst & Kulinarik mit Skivergnügen verbindet

Rein in die Kabinenbahn und rauf auf den Berg! Wer in der Haltestelle Percha mit dem Skizug ankommt, kann sogar direkt vom Bahnsteig in die Gondel Ried-Kronplatz einsteigen. Bequemer geht es nicht! In etwa 20 Minuten erreicht man dann eines der abwechslungsreichsten Skigebiete der Dolomiten. Es gibt kaum einen Platz der dem Himmel näher ist als der 2275 Meter hohe Plan de Corones, von dem man einen herrlichen Panoramablick auf die umliegenden Berge genießt - von den Drei Zinnen bis zur Marmolada.