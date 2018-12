Westschweiz: "Die romantischste Region der Welt"

Dieser Wasserburg hat auch Lord Byron zu Weltruhm verholfen. Bei seinem Besuch im Sommer 1816 war er vom Schloss so beeindruckt, dass er kurz darauf "The Prisoner of Chillon" (dt. Der Gefangene von Chillon) verfasste. Dieses Gedicht handelt von dem Freiheitskämpfer François Bonivard , der im 16. Jahrhundert in den Kerker der Burg gesperrt wurde und unsägliche Qualen erleiden musste.