Thomas Pompernigg und seine Lebensgefährtin Bernadette Herzog verliebten sich bei einem Besuch auf Anhieb in die Region Südoststeiermark. So sehr, dass die beiden Salzburger sogar ihren Lebensmittelpunkt dorthin verlegten. Sie fanden ein Grundstück in Ruhelage mitten in den Weinbergen und konzipierten das Weingarten-Resort Unterlamm Loipersdorf.

Foto: /Barbora Vavro Gruber Als sie das Resort 2015 eröffneten, boten sie vier Weinhäuser zur Übernachtung an, seit Mai 2016 sind es acht. Jedes der modernen Ferienhäuser aus Holz verfügt über eine Küche, hat ein Panoramafenster entlang der Frontseite, ist von Wein umgeben und bietet Privatsphäre. Wer lieber im Schatten sitzt, macht es sich in der überdachten Pergola gemütlich, Sonnenanbeter genießen die einladende Terrasse.

Foto: /matthaeus schmid Dort kann das Frühstück genossen werden, das morgens in einem Körbchen zur gewünschten Zeit mit dem gewünschten Inhalt geliefert wird. "Ab dem Winter werden wir für Gäste im Weinhaus in der Früh warme Frühstücksgerichte wie Eierspeise, Ham and Eggs und Omlette live kochen", verrät Pompernigg. "Auf Wunsch schicken wir einen renommierten Koch am Abend direkt ins Weinhaus, der vor den Augen der Gäste mehrgängig kocht". Individuell können auch Packages z. B. mit Weinverkostungen oder Picknick im Weingarten nach Wunsch zusammengestellt werden.

Foto: /Alexander Müller Es ist die Kombination aus Standort und regionalem Umfeld, die das Resort laut Hausherr zu etwas Besonderem macht. Der Gast genießt Ruhe, Natur und Weinberge aber auch fußläufige Buschenschanken, die nur drei Kilometer entfernte Therme Loipersdorf, nahe Golfplätze und eine Lage direkt am Thermenradweg R12 und am Erlebensweg der Sinne.

Weil Wellness im Thermenland nicht fehlen darf, können Gäste einen Masseur der Therme Loipersdorf ins Ferienhaus bestellen, in manchen Weinhäusern gibt’s sogar Infrarot -Kabine oder Whirlpool.

Übrigens: Zum Wohle von Tierhaar-Allergikern sowie örtlichen Rehen und Fasanen dürfen Hunde nicht ins Resort.

Freie Wochenend-Termine gibt es wieder ab Oktober. Ab Nov. ist ein Eintritt in die Therme Loipersdorf im Preis inkludiert.

Preise 2 N/F 2 P., Fr.–So. 360 € 2 N/F/ 2 P., So.–Do. 340 €

Details ☎ 06216/20 459 info@weinurlaub.at, www.weinurlaub.at