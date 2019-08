Was Sie auf Norderney unbedingt verkosten müssen

Friesische Tapas

Geräucherter Lachs, gebackener Seehecht, Heringssalat – an Fisch kommt man nicht vorbei. Sollte man auch nicht. Direkt an der Nordsee schmeckt er am besten. Mit einer Auswahl an Mini-Häppchen kostet man sich durch. Zum Beispiel in der Marienhöhe mit Blick auf die im Meer versinkende Sonne. marienhoehe-norderney.de