Wer nicht liest, der lebt auch nicht – so heißt ein bekanntes Sprichwort. Bücher können den Leser mitreißen, ihn zum Lachen oder Weinen bringen. Manche Autoren schaffen es, fremde Länder oder längst vergangene Zeitalter so authentisch zu beschreiben, dass der Leser das Gefühl hat, selbst Teil der Geschichte zu sein. Anlässlich der Internationalen Buchmesse in Frankfurt am Main vom 11. bis zum 15. Oktober 2017 hat www.Tripping.com/de beliebte Bücher zusammengestellt, in denen nicht nur die Figuren, sondern auch die Schauplätze eine wichtige Rolle spielen. Dazu schlägt die größte Suchmaschine für Ferienwohnungen Unterkünfte vor, in denen sich Leseratten als Teil ihrer Lieblingsgeschichte fühlen können.

Paris: Die Eleganz des Igels, Deutscher Taschenbuch Verlag:

Foto: / tripping.com partner network Die Geschichte der 54-jährige Renée, der zwölfjährigen Paloma und des japanischen Geschäftsmanns Kakuro Ozu spielt in einem Pariser Stadtpalais in einer der besten Gegenden der Stadt. Die französische Autorin Muriel Barbery erzählt von Freundschaft zwischen Jung und Alt, von verschiedenen Gesellschaftsschichten und den persönlichen Weltanschauungen der Protagonisten. Das Buch nimmt den Leser auch mit auf eine Reise durch die französische Hauptstadt. Von dem zentral in Paris gelegenen Apartment aus haben Gäste es nicht weit zu den berühmten Sehenswürdigkeiten der Stadt und können auf den Spuren der Protagonisten durch die Gassen der Stadt wandeln. In der Unterkunft haben bis zu vier Personen Platz. Buchbar ab 248 Euro pro Nacht.

Lissabon: Nachtzug nach Lissabon, Roman Verlag:

Die Aussagen des Portugiesen Amadeu de Prado beschäftigen den 57 Jahre alten Lateinlehrer Raimund Gregorius so sehr, dass er sich Hals über Kopf in den Nachtzug nach Lissabon setzt. Dort angekommen begibt er sich auf die Spurensuche von dem Mann, der seine Ansichten so beeinflusst hat und lernt dabei auch die portugiesische Hauptstadt kennen. Fans des erfolgreichen Buches können es Raimund gleichtun und von dem Apartment in der Nähe der großen Barockkirche Igreja de Santa Engrácia aus Lissabon erkunden. Das Gebäude wurde bereits 1512 gebaut und bietet bis zu vier Gästen Platz. Buchbar ab 234 Euro pro Nacht. http://bit.ly/2y97Hwq

Santiago de Compostela: Ich bin dann mal weg, Piper Verlag:

Foto: / tripping.com partner network Die Erzählung des Comedian Hape Kerkeling über seine erste Pilgererfahrung auf dem Jakobsweg wurde mehr als vier Millionen Mal verkauft und gilt damit als eines der erfolgreichsten deutschen Sachbücher. Zahlreiche Leser machten sich selbst auf den Weg nach Santiago de Compostela, um die einzelnen Stationen selbst zu begehen. Ob bis nach Santiago de Compostela gepilgert oder nicht, Gäste können dort bequem in dem kleinen Landhaus mit Garten übernachten. Dort können Leseratten den Bestseller auch nochmal zur Hand nehmen und vor Ort über die zahlreichen Anekdoten schmunzeln. Buchbar ab 125 Euro pro Nacht. http://bit.ly/2yb5BMl

Barcelona: Im Schatten des Windes, S. Fischer Verlag:

Neben der Hauptfigur Daniel Sempere spielt auch die Stadt Barcelona eine wichtige Rolle in Carlos Ruiz Zafóns „Der Schatten des Windes“. Der erste Teil der Erzählungen rund um das Erwachsenwerden des jungen Daniel, der von seinem Vater zum geheimnisvollen „Friedhof der Vergessenen Bücher“ geführt wird, ist auch eine detaillierte Beschreibung Barcelonas zwischen 1945 und 1966. Leser, die auf Daniels Spuren wandeln möchten, können in dem modernen Apartment unweit des zentral gelegenen Plaça de Catalunya übernachten. Bis zu vier Personen haben dort Platz. Buchbar ab 453 Euro pro Nacht. http://bit.ly/2xtgJR8

Rom: Illuminati, Bastei Lübbe Verlag:

Foto: / tripping.com partner network Ein Mordfall in der Großforschungseinrichtung CERN, ein mysteriöses Schriftzeichen und die Jahrzehnte alte Geschichte der katholischen Kirche – Robert Langdon, Symbol-Forscher und Professor der Harvard University, wird zusammen mit dem Leser Hals über Kopf in diese Geschichte gestürzt. Um weiteres Unheil zu verhindern, beginnt eine Verfolgungsjagd durch die Straßen Roms. Fans des Thrillers von Autor Dan Brown können die Stationen der Protagnisten selbst besuchen. Darunter sind neben dem Vatikan noch zahlreiche weitere historische Kirchen, Gebäude und Brunnen. Bis zu vier Personen können in dem zentral gelegenen Apartment mit Balkon im Stadtteil San Saba übernachten. Buchbar ab 171 Euro pro Nacht. http://bit.ly/2hYZvJa

Foto: / tripping.com partner network Montana: Der Pferdeflüsterer, Goldmann Verlag:

Die junge Grace verunglückt mit ihrem Lieblingspferd Pilgrim und findet nur schwer in den Alltag zurück. Sie und ihr Pferd bleiben traumatisiert – bis ihre Mutter, die Journalistin Annie, entscheidet, beide zum sogenannten Pferdeflüsterer Tom Booker nach Montana zu bringen. Während ihres Aufenthalts verändert sich nicht nur das Leben von Grace und Pilgrim zum Positiven, sondern auch das von Tom und Annie. Bis zu vier Gäste können in einer der komfortablen Blockhütten auf der Ranch nahe der Stadt Twin Bridges übernachten. Sie können, wie Grace auf Pilgrim, Reiten und von der Terrasse aus bietet sich ein freier Blick auf die Weiten Montanas. Buchbar ab 228 Euro pro Nacht. http://bit.ly/2y99QIK

Long Island: Der große Gatsby, Diogenes:

Foto: / tripping.com partner network Die Geschichte des mysteriösen Millionärs Jay Gatsby endet tragisch für alle Beteiligten. Umso faszinierender erscheinen sein extravaganter Lebensstil und seine Liebe zur für ihn unerreichbaren Daisy. Erzählt wird aus der Perspektive von Nick Carraway, einem jungen Mann, der in die Welt der Reichen und Schönen auf Long Island eintaucht. Fans des Klassikers von F. Scott Fitzgerald übernachten in der Villa in Water Mill, Southampton ganz im Stile Gatsbys. In der großzügigen und luxuriösen Unterkunft mit Pool und weitläufigem Außenbereich können bis zu 26 Personen übernachten. Buchbar ab 17.000 Euro pro Nacht. http://bit.ly/2yApDRJ