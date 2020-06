Von Eisenerz auf die Sonnschien-Hütte

Tipp des Tages: Alleine nie in Höhlen gehen. Und wenn schon unbedingt, dann braucht man dazu verlässliches Licht und gute Nerven. Wer die Übersicht verliert, ist in echter Gefahr. Nicht in einer „Scheiße, die Zigaretten sind aus“-Gefahr. In einer echten.

Eisenerz – Gsoll Alm – Frauenmauerhöhle Westeingang – Frauenmauerhöhle Osteingang – Pfaffing Alm – Androth Alm – Sonnschien Haus. Sechseinhalb Gehstunden. Die Wege an diesem Tag waren unkompliziert, boten wunderbare Ausblicke und führten durch herrliches Gelände, anfangs etwas steiler durch den Wald später flacher über Almen. Die Höhle ist ein großartiges Abenteuer, das man auch umgehen kann, alles andere ist für jeden Wanderer locker bewältigbar.