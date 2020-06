Von der Voisthaler Hütte zum Graf Meran Haus

Voisthaler Hütte – Reitsteig – Florlhütte – Seewiesen – Seeberg Alm – Göriacher Alm – Turnauer Alm – Rotsohl Alm – Teufelssteig – Graf Meran Haus. Sechseinhalb Gehstunden, allerdings von Seewiesen auf den Seeberg Sattel mit dem Auto geführt worden. Diese Tagesetappe ist recht weit, führt zu Beginn und am Ende über Bergwanderwege, zwischendurch über Forststraßen. Am Anfang ist der Abstieg recht steil, der Teufelssteig am Ende trägt seinen Namen zurecht, er ist steil und zieht sich. Allerdings sind die Wege ungefährlich, eben nur anstrengend und weit. Deshalb und wegen der schönen Rastmöglichkeiten am Weg sollte man also früh genug aufbrechen. Wie erledigt man auf der Veitsch auch sein mag, die zwanzig Minuten zum Gipfel sollte man noch auf sich nehmen.