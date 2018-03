Von Belgrad nach Graz: Auf Schiene durch vier Länder

Mit weniger als halb so vielen Einwohnern ist Kroatiens Hauptstadt übersichtlicher. Für Zugreisende kein Nachteil: Vom Bahnhof geht es gemütlich in die Altstadt – angenehm nach der siebenstündigen Zugfahrt.

Und: Zagreb ist mit 900 Jahren jünger als die Tausende Jahre alte Hauptstadt Serbiens.

„Die Einwohner Zagrebs würden niemals sagen, dass sie vom Balkan sind. Hier ist man Mitteleuropäer, von der Kultur bis zur Architektur“, ist Stadtführer Harry überzeugt. Er führt vorbei an gepflegten Grünflächen und restaurierten Gebäuden aus dem 18. und 19. Jahrhundert, am Kunstpavillon, einer internationalen Ausstellungshalle, bis zum Hauptplatz im Herzen der Altstadt.

„Jeden Morgen ist hier Markttag und jeden Samstag eine Fashionshow“, scherzt der gebürtige Zagreber. Für ihn ist die Stadt im Frühling am schönsten. Die meisten Besucher kommen aber in der Weihnachtszeit: 2015 und 2016 wurde die kroatische Hauptstadt am Fuße des Medvednica-Gebirges zum schönsten Weihnachtsziel Europas gekürt.

Eine Top-Destination also für Verliebte und jene, die es einmal waren: In der Altstadt werden im „Museum of Broken Relationships“ (Museum der kaputten Beziehungen) Geschichten gebrochener Herzen gesammelt. Briefe, Sektkorken, zerrissene Stofftiere und Unterhosen: Ausgestellt wird, was von der gemeinsamen Zeit übrig ist. Manche Exponate zeugen von vielen gemeinsamen Jahren, andere von einer einzigen Begegnung. Oft ist der Krieg in Jugoslawien Teil der (Liebes-)Geschichte.

Nach einem Spaziergang durch die engen Gassen der Altstadt lässt man die Eindrücke am besten bei einem Kaffee auf der Aussichtsplattform „Zagreb 360°“ auf sich wirken – und genießt gleichzeitig einen letzten Blick über die Stadt .