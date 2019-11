Vier verrückte Fakten über Florida

Jeder weiß um die wichtige Rolle des Tourismus für Floridas Wirtschaftskraft. Wenige wissen jedoch um die Bedeutung der Zitrusfrüchte für die Ökonomie im Sunshine State. Denn die Früchte, die bereits zu Zeiten von Christopher Kolumbus in Florida angebaut wurden, mitgebracht von den spanischen Seefahrern, sorgen noch heute für Umsätze von über neun Milliarden US-Dollar, beschäftigen nicht weniger als 76.000 Floridianer und decken 70 Prozent des Bedarfs an Zitrusfrüchten der USA ab. Florida ist nach Brasilien der zweitgrößte Produzent von Orangen – ein Grund, warum dieses Obst als Staatsfrucht auf den meisten der Autokennzeichen im Sunshine State abgebildet ist. Wer also meint, an einem der unzähligen Strände Floridas gewesen zu sein und nun den Staat zu kennen, dem sei ein Besuch einer Farm ans Herz gelegt, beispielsweise in – wie könnte es anders sein – Orange County.