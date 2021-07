Vail: Das größte Ski-Resort der USA

Lindsey Vonns Schwärmerei für Vail mag nach Lokalpatriotismus klingen, Felix Neureuther aber gibt ihr Recht. Vail und Beaver Creek seien unvergleichlich, sagt der deutsche Skistar. Der Werbeslogan "Vail like nothing in Earth" ist durchaus treffend: 31 moderne Lifte erschließen fast 200 Pisten. "Vom Ort aus sieht man nur die Vorderseite des Vail Mountain, das Beste aber liegt auf der Rückseite", verspricht Skilehrer Williams.

Tatsächlich sind es die "Back Bowls", die Vails Ruf in der Skiwelt geprägt haben. Wenn Lindsey Vonn mal nicht durch den Stangenparcours rast, sind die weiten, fast baumfreien Hänge ihr Lieblingsareal. "Die Back Bowls sind einfach das beste", schwärmt Vonn. Insgesamt mehr als drei Kilometer sind diese riesigen Talschüsseln breit. An Neuschneetagen sind sie ein Paradies für jeden Schneesportler.

Und Neuschnee gibt es häufig in den Rockies. Rund neun Meter fallen pro Jahr vom Himmel - und das als feinster, trockener Pulverschnee. Die große Entfernung zum Meer und die Höhenlage der Skigebiete machen den Schnee so gut. Vail liegt auf 2476 Metern und damit bereits höher als die Gipfel der meisten Skigebiete in den Alpen. Die höchste Liftstation steht auf 3527 Metern, höher als diejenigen der Tiroler Gletscher.

Die trockene und kalte Luft hält den "Powder" herrlich pulvrig. «Auf diesem Schnee lassen sich die Ski leichter drehen und selbst Tage nach dem letzten Schneefall finden wir in dem riesigen Gebiet noch unverspurte Tiefschneeabfahrten«, erzählt Williams.

Anders als in den Alpen darf man in den USA innerhalb der Ski-Gebiete kreuz und quer durch die Wälder fahren, in denen die Bäume oft so weit auseinander stehen, dass auch normalsterbliche Skifahrer problemlos durch den Naturslalom kommen. Vails Areal Blue Sky Basin, das sich am Talboden der Back Bowls anschließt, wartet mit einigen der schönsten Waldabfahrten auf. Startpunkt ist die Hütte Bells Camp, von der man einen traumhaften Blick in schier unendlichen weiten und fast menschenleeren Rocky Mountains hat. Vom Bells Camp gleiten weniger starke Skifahrer auf sanft gewellten, durch den Wald mäandrierenden Pisten hinunter ins Tal. Könner nehmen die atemberaubenden Steilhänge.

In den sogenannten "Slow Zones" dagegen achtet die Ski Patrol streng darauf, dass Anfänger und Genussskifahrer nicht durch Tempobolzer gefährdet oder erschreckt werden. "Wer zu schnell fährt, ist den Skipass los", sagt Williams. Gerast werde in Vail und Beaver Creek nur bei den WM-Rennen, meint der Skilehrer.