Abu Dhabi erweitert seinen Horizont

In fünfeinhalb Stunden ist man in der Sonne. Niki bietet in Kooperation mit Etihad ab Wien einen täglichen Flug nach Abu Dhabi – mit bestem Service und 12 Business-Class-Sitzen. Christian Lesjak, Geschäftsführer von Niki: „Ohne eine Business Class wäre dieses Unternehmen undenkbar gewesen. Es ist eines der größten Projekte überhaupt bei Niki.“ Der Großteil des Bordpersonals wurde bei Etihad extra für die Business Class (mit WLAN-Verbindung) geschult. In den ersten Wochen blickt jeweils ein Ambassador der Etihad der Niki-Crew über die Schulter.

„Das Projekt ist ein ambitioniertes Ziel, wir wollen eine veritable Alternative sein.“ Nicht nur als Point-to-Point-Destination, sondern auch Stop-over Richtung Sydney. Niki bietet mit 21:30 Stunden derzeit die schnellste Verbindung von Wien nach Sydney an. „ Australien war noch nie so nah“, sagt Lesjak nicht ohne Stolz. „Wir haben so ein Projekt gebraucht, das in die Zukunft führt.“ Niki und Air Berlin fliegen nun 35-mal pro Woche von Österreich und Deutschland nach Abu Dhabi.