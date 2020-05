Urlaub im Holzhotel

Europas

Thoma

Internationalen Bauausstellung

Hamburg

Thoma

Dass es fünf Mal von der Zeitschrift GEO als bestes Ökohotelausgezeichnet wurde, kommt bestimmt nicht von ungefähr – was Auslastungsraten von bis zu 90 Prozent belegen. „Das ist für Hotels am Land alles andere als eine Selbstverständlichkeit“, sagt. „Es ist toll, wenn die Bauweise in betriebswirtschaftliche Daten eingreift.“ Ganz abgesehen davon, dass Holz beim Energie sparen hilft, nachkommenden Generationen keinen Müll hinterlässt und für Wohlfühlatmosphäre sorgt. „Der Mensch lebt heute anders als vor 50 Jahren. Damals verbrachte er die Tage auf dem Feld, heute hält er sich vor allem in Gebäuden auf und benötigt eine Energietankstelle,“ ist der Unternehmer überzeugt. In der Stadt noch viel mehr als auf dem Land. Bei der(IBA) inEnde März, wird das Wohnen in der Stadt deshalb ein großes Thema sein. Um auch Städtern ein Leben ohne Chemie und mit der Kraft der Natur zu ermöglichen, hat sicham Projekt „Woodcube“ beteiligt. Dahinter verbirgt sich ein fünfstöckiges Wohnhaus, das extra für die IBA entwickelt wurde.

Das „wohl klimaneutralste und gesündeste Mehrfamilienhaus der Welt“ wurde zu 100 Prozent aus natürlichen, unverleimten Vollholzelementen erstellt – von der Decke bis zu den Wänden. Ein Teil der Wohnungen wurde bereits verkauft, ein paar Einheiten sind noch frei. Um in den Genuss der nachhaltigen und gesunden Lebensweise zu kommen, müsste man allerdings nach Hamburg ziehen. Dann doch lieber zuerst die Konstitution der Kollegin prüfen. Wirkt sie nach ihrem Urlaub in Leogang ganz entspannt, kann man seine Sachen ja immer noch packen.

www.lifemedicineresort.com

www.daskurhaus.at