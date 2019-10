Unmöglich? Reisen ins Erdinnere, in die Zukunft und ins Unterbewusste

Virtueller Erholungsurlaub: Kurztrip mit der VR-Brille

Technologie entwickelt sich rasant und virtuelle Realität wirkt immer lebensechter. Vielleicht arbeiten VR-Headsets irgendwann so überzeugend, dass sie das menschliche Bewusstsein in einen vollwertigen Urlaub schicken und damit den erholsamen Besuch am Strand überflüssig machen. Bis dahin können sich technologiebegeisterte Reisende aber schon VR-Attraktionen ansehen, die zumindest einen kurzweiligen Ausflug in computergenerierte Welten ermöglichen. Das Australische Nationalmuseum in Canberra befördert seine Besucher zum Beispiel mit einer VR-Erfahrung in die Antarktis. Nach etwa einer halben Stunde in der virtuellen Kälte, erscheint den „Urlaubern“ anschließend die Sonne Australiens gleich noch wärmer.