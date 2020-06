Türkisblaue Ufer in St. Gilgen in Salzburg

Jeden Sommer übersiedelt das Ehepaar mit den vier Kindern regelmäßig für mehrere Wochen an die Ufer des Wolfgangsees. "Die Gegend ist ein Wahnsinn. Es ist eine entspannte Gegenwelt zu Wien. Wir lieben den dörflichen Charakter – man kann hier einfach alles zu Fuß gehen. Das ist gut zum Entschleunigen."

Wagner-Trenkwitz ist keiner, der Tourismus-Action sucht. "Ich will nicht eingespannt, sondern entspannt sein." Eine Stunde einfach auf den See schauen, Wolken beim Ziehen beobachten, den Sonnenaufgang genießen – genau das gehört zu Wagner-Trenkwitz’ Lieblingsbeschäftigungen, wenn er in St. Gilgen weilt.

Seine Frau Cornelia ist gerne aktiv unterwegs. Der Pilgerweg über den Falkenstein, der Weg an der Brunnwinkelbucht und die Berge der Umgebung gehören zu ihren Lieblingszielen. "Am Falkenstein begibt man sich richtig in eine andere Zeit. Da sind schon im Mittelalter Pilger unterwegs gewesen."