Trauerreisen: Wieder neugierig aufs Leben werden

Reisen, um einen Todesfall zu verarbeiten - das erschien Hanne-Lore Wozny auf den ersten Blick seltsam. 2009 hatte die 67-Jährige aus Köln ihren Mann nach 44 Ehejahren verloren. "Mein Selbstwert war sehr angekratzt", erzählt sie. "Es gab immer nur ein 'Wir', und plötzlich war ein 'Ich' daraus geworden. Ich habe es auch fast nicht verkraftet, dass aller Einsatz gegen die Krebserkrankung meines Mannes nichts gebracht hat."



Zufällig fiel ihr das Programm einer besonderen Reise in die Hände, die der Reiseveranstalter TUI 2009 erstmals anbot. Frau Wozny gab sich trotz Skepsis einen Ruck: "Ich habe mich ganz spontan zu dieser Trauerreise nach Madeira angemeldet. Ich wollte alles probieren, was mir helfen könnte."

Ein- bis zweiwöchige, von ausgebildeten Trauerbegleitern unterstützte Gruppenreisen mit Trauernden nehmen - ausgehend von Deutschland - zu. "Das Produkt ist sehr erfolgreich", sagt Josef Peterleithner, Unternehmenssprecher von TUI Österreich. In der deutschen Zentrale wurden mit der privaten Trauer-Akademie Pütz-Roth in Bergisch Gladbach derartige Spezialreisen erarbeitet. "Die Öffentlichkeit ist immer mehr bereit, neue Wege zu gehen", betont Trauerbegleiterin Hannelore Gerhards.



Das merkt man auch beim Bayrischen Pilgerbüro, das seit Jahren im deutschsprachigen Raum spirituelle Reisen anbietet: Das alte Pilgermotiv des Aufbrechens passe gut zur modernen Idee der Trauerreisen. "Auf dem Weg zu neuer Zuversicht" heißt das Motto. Nicht nur bei einem Todesfall. Zuversicht kann man auch in anderen Lebenslagen brauchen. "Es gibt viele Situationen, wo man Abschied nehmen muss - etwa von einem Lebensziel oder vom Ex-Partner bei einer Scheidung", sagt Angela Bürvenich vom Pilgerbüro.



Wer jedoch Amüsement sucht, wird aber auf so einer Reise nicht glücklich werden. "Das Ziel ist, den Trauerschmerz wirklich zu begleiten. Nicht, einsame Herzen zu verkuppeln. Der Aspekt der Gleichgesinnten, die Ähnliches erlebt haben, ist wesentlich", meint Gerhards. Auch trauen sich viele Neo-Singles noch nicht zu, alleine zu reisen. "In dieser

Reisegruppe fühlen sie sich aufgehoben. Die meisten wissen auch, wie es sich anfühlt, wenn man plötzlich in Tränen ausbricht." Hanne-Lore Wozny ergänzt: "Wir haben die Trauer gemeinsam ausgehalten. Man brauchte sich nicht zu erklären." Dass zwei ausgebildete Trauerbegleiter mitfuhren, empfand sie angenehm. "Es war sofort jemand da, wenn es zu einer schwierigen Situation kam."