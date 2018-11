Tiefschnee für Anfänger - das ungewöhnliche Familienskigebiet

In dieser Illusion verharrt man hier allerdings nicht lange. Die vielen menschengroßen Plastikfiguren aus der Heidi-Geschichte erinnern deutlich, worum es geht: um die Kinder und den Familienspaß. Diese Spezialisierung wird beachtlich durchgezogen, einerseits was den Heidi-Kitsch betrifft, vor allem aber beim Umgang mit Kindern. Kurz bevor Valentin am ersten Skitag verzweifelte, weil ihm der Anfängerhang im Heidi-Land zu steil war, nahm ihn die Skilehrerin an der Hand und führte ihn rüber ins Mini-Heidiland (das sicher nicht so heißt). Valentin lachte wieder und übte für den Tiefschnee, Papa hatte zwei Stunden Leerlauf. Da kommt die heterogene Kulisse ins Spiel: Eltern können hier selbst ein paar gute Schwünge ziehen (dafür reichen die Hänge) oder eine schnelle Skitour ins stille Gelände machen, den Skitouren-Lehrpfad ins Sonntagstal schafft fast jeder – 2,5 Kilometer/433 Höhenmeter zum Gipfel, Abfahrt auf der Piste.