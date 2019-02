Das beliebteste Tagesskigebiet

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Stressfrei zu Hause das Skigewand anziehen, Ski- und Schuhe, Helm und Anorak in den Kofferraum und los geht die nicht einmal einstündige Fahrt an die Grenze zwischen Niederösterreich ( Semmering) und Steiermark ( Spital am Semmering) zum Stuhleck.