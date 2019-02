Stadt mit morbidem Charme: erst auf den zweiten Blick sehenswert

Am skurrilen Hexenmarkt rund um die Calle Linares bietet Doña Sofia Allheilmittel gegen alle möglichen Leiden, ausgesuchte Kräuter und selbst gebraute Tinkturen feil. Ihr Laden ist bis an die Decke mit angeblich magischen Essenzen, geheimnisvollen Pulvern und scheinbar nutzlosem Krimskrams gefüllt. Schlangenhäute, Vodoopuppen, Häuschen und Dollarscheine in Miniaturform, allerlei Plastikgetier und Säckeweise Koka-Blätter stapeln sich in dem engen Geschäftslokal.