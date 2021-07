Ayurveda, Traum-Hotels und Kultur

Wer an der Sonnenaufgangsseite der tropfenförmigen Insel Urlaub macht, findet entlang der Ostküste endlose, fast menschenleere Strände. Nach Jahren des Bürgerkriegs, der 2009 endete, und dem Tsunami, der 2004 die Ost-, Süd- und Südwestküste traf, erwacht diese Seite erst allmählich touristisch.

Sportprogramm dann bei der Ankunft an der Küste: im ruhigen Pasikuda mit vorgelagertem Riff ist Tauchen und Wellenreiten angesagt. Vor vier Jahren eröffnete das Maalu-Maalu-Resort, vor Kurzem das architektonisch spannende Uga Bay. Hier an der Ostküste sieht man auf den Straßen Radfahrer, ab und zu ein motorisiertes Fahrzeug.

Im nahen Minneriya-Nationalpark lassen sich Elefanten beobachten. Und auch ein Besuch der Königsstadt Polonnaruwa mit ihren Palastruinen und Buddha-Statuen bietet sich an.

Wer zur Ostküste fährt, sollte auf seiner Reise unbedingt den Löwenfelseneinplanen. Die 1270 Stufen auf den 200 Meter hohen Gneis-Monolithen sind in dem Moment vergessen, in dem sich der atemberaubende Rundblick auftut.

Ganz anders die quirlige Sonnenuntergangsseite, wo einander Busse, Tuk-Tuks und Mopeds im offiziellen Linksverkehr kreuz und quer entgegenkommen. Die überaus lebendige Westküste bietet ein Hotel neben dem anderen, ein Postkarten-Motiv nach dem anderen, zwischen Fischer-Idyll und Beach-Life. Dennoch gibt es auch hier Oasen der Ruhe, liebevoll geführte Ayurveda-Hotels, wie das Siddhalepa Health Resort in Wadduwa . Doch dort entspannen wir uns später.

Hier, in der Gegend von Dambana, gibt es noch etwa 3000 Vedda. Die einstigen Jäger leben heute mehr vom Ackerbau, da ihre Jagdrechte für den Naturschutz stark beschränkt wurden. Sie zeigen uns die uralte Technik des Feuermachens, räumen aber ein, dass auch sie Zugeständnisse an die neue Zeit machen: Sie tragen Kleidung, Touristen sind willkommen, die Kinder dürfen in die Schule gehen, und sie haben ihrer Sprache, die aus nur 60 Sammelwörtern bestand, ein paar singhalesische Vokabel hinzugefügt.