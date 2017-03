Für viele ist es die schönste Zeit der Saison: der Spätwinter mit dem Sonnenskilauf in schneesicheren Lagen. Die längeren Tage und wärmenden Sonnenstrahlen werden auf Pisten und von den Sonnenterrassen bei der Einkehr genossen. Angebote für Genussskifahrer:

Ehrwalder Alm (Tirol)

Glitzernden Schnee und strahlend blauen Himmel soll es voraussichtlich bis zum 17. April geben. Bis dahin sorgen Events wie "Chill&Grill" im Betterpark am 1. April oder das "Schlager Open Air" am 26. März für gute Laune. Nächtigung im Aktiv & Familienresort Tiroler Zugspitze ab 143 Euro/ 2P. almbahn.at

Nassfeld (Kärnten)

Foto: /Martin Steinthaler/nassfeld.at Im Skigebiet nahe der italienischen Grenze werden in der Wintersaison rund 100 Sonnenstunden mehr als nördlich der Alpen gezählt. Themenbars feiern dies von 18. März bis 17. April und verwandeln das Nassfeld in die größte Sonnenterrasse der Alpen – mit Liegestühlen und Strandkörben. Familien-Angebot: Kinder unter zehn zahlen in dieser Zeit nichts für Übernachtung und Skifahren. sonne.nassfeld.at

Wilder Kaiser (Tirol)

Foto: /TVB Wilder Kaiser Mehr als 70 Après-Ski-Hotspots sorgen während der "Skihüttengaudi"-Wochen bis 26. März für Einkehrmöglichkeiten. Guides zeigen Gästen die schönsten Abfahrten der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental und die besten Hütten und Bars mit Live-Musik. Von 11. März bis 2. April gibt es ab vier ÜN bis zu 25 Prozent Rabatt auf Unterkunft, Liftpass, Skiverleih und Skischule. wilderkaiser.info

Brandnertal (Vorarlberg)

Foto: /Michael Marte, Bergbahnen Brandnertal Vormittags kräftige Schwünge ziehen, nachmittags die dicke Jacke auf den Sonnenterrassen der Hütten ausziehen – das Brandnertal bietet attraktive "Märzenslust"-Pauschalen: Zwischen 25. März und 2. April gibt’s ab drei ÜN in vielen Betrieben den Skipass geschenkt, plus Ermäßigung auf Skiverleih und Skikurse. www.brandnertal.at

Raurisertal (SBG)

Ein atemberaubendes Panorama der Goldberggruppe bis hin zum Hochkönig Massiv genießen Genussskifahrer bis zum 17.April. Angebot: 5 ÜN/F inkl. 4-Tagesskipass (Kinder bis Jg. 2001 fahren kostenlos) ab 289,50 Euro p.P. im 3*-Gasthof/Hotel. www.raurisertal.at

Mehr Angebote hat Dertour im Programm: Wer etwa seine Bretter zu Ostern anschnallen will, findet Pakete für Obergurgl in Tirol (7 ÜN/HP im 4*-Hotel Austria & Bellevue, ab 891€ /P. im DZ, Anreise z.B. 8.4.) oder in Leogang im Salzburger Land (7 ÜN/HP im 4*-Salzburger Hof Leogang, ab 610 €/P. im DZ, Anreise z.B. 8.4.). www.dertour.at