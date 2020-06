Sommercamps: Urlaub nur für die Kinder

Trendsport, Fußball, Baseball oder Reiten. Für jeden findet sich das passende Angebot:



- Actioncamps Die Sportunion bietet österreichweit Camps für Trendsportarten wie Snakeboard an. Zum Beispiel in Tulln (NÖ) für 10- bis 14-Jährige vom 15. bis 21. Juli oder für 6- bis 10- Jährige in Melk (NÖ). Preis: ab 250 €.



Kontakt: www.jugend.sportunion.at, Tel.: 0664/60 61 33 14



- Fußball Mit AC Milan und AS Roma für Kinder von 7 bis 13 Jahren in Fürstenfeld (Stmk.) vom 8. bis 13. Juli und in Bleiburg (Ktn.) vom 22. bis 27 Juli. Preis: 470 €.



Kontakt: www.jufa.eu, Tel.: 05 7083



- Klettern Mit den Naturfreunden für 6- bis 14-Jährige vom 29. Juli bis 4. August in Feldberg (Ktn.). Preis ab 255 €.



Kontakt: www.naturfreundejugend.at, Tel.: 0463/512 860



- Tennis Vom 19. bis 26. August am Wolfgangsee (OÖ). Alter: 12 bis 18 Jahre. Preis: 320 €.



Kontakt: www.ferienhort.at, Tel.: 06138/29 63 – 0



- Reiten Im Juli und August in Retz /NÖ für Kinder von 7 bis 17 Jahren, Preis: 399 €.



Kontakt: www.ferien4kids.at, Tel.: 01/2563 225-0