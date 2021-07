Seychellen: Wo das Handy nicht mehr klingelt

Haben die Urlauber jedoch erst einmal wieder festen Boden unter den Füßen, stellt sich umgehend und umfassend tiefes Wohlbefinden ein. Ein prüfender Blick aufs Handy – es ist mausetot. Dringende Telefonate können nur übers Festnetz getätigt werden, erklärt Lorna, die stellvertretende Hotelmanagerin. Und Internet gibt’s nur an einem Rechner in der Bibliothek. "You wanted peace, you get peace", sagt sie lächelnd, als einigen Gästen ob der telekommunikativen Einschränkungen die Gesichtszüge leicht entgleiten. Ja, wir bekommen in der Tat alle Frieden und die Freiheit, nicht erreichbar zu sein.