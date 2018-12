Glacier Express: Von St. Moritz nach Zermatt

Auf der gewundenen Strecke kann man ohne weiteres auch einmal die Orientierung verlieren; in den Kehrtunnels bemerkt man die eigentliche Drehung des Waggons nicht – sieht dann, wieder am Tageslicht, jedoch die Brücke, das Dorf oder den Gipfel von vorhin auf einmal auf der anderen Zugseite. Eine Menge Brücken überqueren die zahllosen Flüsschen und Bäche der Region zwischen Albula, Filisur und Thusis – insbesondere das Landwasserviadukt ist ein beeindruckendes, beliebtes Fotosujet.

Im Zug auf über 2000 Metern

Im Domleschg ist das «Burgen-Land» der Schweiz; zahlreiche Schlösser und Burgen zieren das Landschaftsbild und bei Reichenau-Tamins fließen Vorder- und Hinterrhein spektakulär zusammen. Nach Chur folgt bald die Rheinschlucht, der «Grand Canyon der Schweiz». In Disentis fasziniert der Anblick des Benediktiner-Klosters. Mit Leichtigkeit erklimmt der Glacier Express den höchsten Punkt der Strecke am Oberalppass, auf 2033 Metern über Meer. Der Zug schlängelt vorbei an idyllischen Bergdörfern, schroffen Felswänden und gibt den Blick frei in tiefe Schluchten, entlegene Täler und Gletscher. Bei der Fahrt durch das Mattertal, kurz vor der Einfahrt in Zermatt, eröffnet sich der Blick auf 29 Viertausender und tiefe Schluchten.