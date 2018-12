Die begehrtesten Sitzplätze der Schweiz

Concierge an Board

Das Vergnügen einer Reise in der Excellence Class beginnt bereits am Bahnhof. Der Concierge begrüßt die Gäste am Welcome Desk vor der Glacier Express und kümmert sich um Check-in und Gepäck. Während der gesamten Fahrt sorgt die erfahrene Crew für das Wohl der Gäste. Sei es mit Champagner und Lachssoufflée oder Informationen, Anekdoten oder Geschichte zur wunderbaren Landschaft, die vor dem Panoramafenster vorbeizieht. Zusätzlich findet jeder Gast auf dem Tablet, welches ihr / ihm während der Reise zur Verfügung gestellt wird, alle Informationen über die Strecke, Land und Leute.