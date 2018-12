5 Gründe, mit dem Zug in die Schweiz zu reisen

4. Es ist günstig

Die ÖBB Sparschiene bringt Sie bereits ab 19 Euro komfortabel in die Schweiz - zurücklehnen und sparen. Es kommen keine Extras wie Servicegebühr, Sprit, Autobahnvignette hinzu – alles bereits inklusive…

5. Die Verbindung steht

Die Züge aus Österreich fügen sich in der Schweiz in den landesweiten Taktfahrplan ein. Erst einmal in der Schweiz angekommen geht es mit Bahn, Bus oder Schiff weiter bis an den Zielort. So können die Ferien von Anfang an beginnen.

Alle Informationen zu den Verbindungen ins Bahnland Schweiz bekommen Sie auf MySwitzerland.com/bahnreise und oebb.at/schweiz.