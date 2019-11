Schräg, schaurig, schön: Traditionelle Winter-Festivals in Europa

Krampus, Österreich

Und zu guter Letzt vergessen wir natürlich nicht auf die unzähligen, traditionellen Krampus-Umzüge in Österreich und den Nachbarregionen in Bayern, Südtirol, aber auch in Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Ob Perchtenläufe oder Fackelumzüge: Die Varianten und regionalen Besonderheiten sind groß. In Salzburg ist es mehrheitlich der Kramperl, in der Steiermark und in Kärnten kennt man auch den Bartl. Die furchterregende Gestalt aus vorchristlicher Zeit ist meist mit dem Heiligen Nikolaus unterwegs.