Samba, Masken und heiße Rhythmen: Karneval weltweit

Karneval in New Orleans: Mardi Gras, USA: Mardi Gras ist die französische Bezeichnung für den Faschingsdienstag. Wörtlich übersetzt heißt es "Fetter Dienstag", weil an diesem Tag das letzte Mal fettige Speisen verzehrt werden, bevor die Fastenzeit beginnt. Der Karneval in New Orleans findet traditionell an diesem letzten Tag im Fasching statt.