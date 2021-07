Aug’ in Aug’ mit dem König der Tiere

Richard

Kleine Dörfer mit bunten Häusern zieren den Straßenrand. Es sind Cafés und Geschäfte und Hotels mit Zimmern, die stündlich zu mieten sind – in denen sich Fernfahrer ausruhen. Auf der rechten Seite erscheint eine kleine weiße Kirche.hat in dieser Kirche geheiratet. Sein Trauzeuge ist unser Fahrer: Muli. Die beiden kennen einander seit der Kindheit. AlsRallyes gefahren ist, war Muli sein Techniker. Hatin einer Firma gearbeitet, hatte auch Muli dort einen Job, vom Trinkgeld der Touristen zahlten sie zu Beginn ihres Unternehmens den Tank für den nächsten Ausflug.

In den darauffolgenden Jahrzehnten hat Richard mit Partnern eine Firma aufgebaut, mit Luxus-Lodges im Portfolio.

Der Nakurusee beheimatet eine Million Flamingos, liest man. In manchen Monaten soll der See zwischen all dem Rosa kaum zu erkennen sein. „Jetzt, im Jänner, ist der Wasserstand zu hoch. Es sind nur wenige hier“, erklärt Richard. Mit der Hand zeigt er auf einen rosa Streifen draußen am See.

Die Straße ist überschwemmt, Safari-Autos ziehen neue Spuren. „Eine Giraffe links.“ Die Gruppe schreckt hoch und übersieht vor Euphorie fast die andere Giraffe, die am Straßenrand steht. Sie frisst von einem Strauch, der Stacheln hat, spitz und lang. Die ersten Tiere in der freien Natur werden penibel gemustert – eine ganz neue Welt, ganz ohne Gitterstäbe.