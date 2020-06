Mystisches Myanmar

Die Männer tragen Röcke, die Frauen Schminke aus Rindenpaste, fast alle Gebrauchsgegenstände sind aus Bambus und im ganzen Land stehen Millionen großteils vergoldete Pagoden: Myanmar, das einstige britische Burma, ist dramatisch anders als das übrige Ostasien und randvoll mit Kultur- und Naturschönheiten.

So günstig wie bisher ist es allerdings nicht mehr. Seit die Militärjunta einen Hauch Demokratie und Reformen zulässt, steht das Land auch bei US-Amerikanern und Australiern hoch im Kurs. Die Preise sind aufgrund der starken Nachfrage stark gestiegen.

Der Wiener Reisespezialist Reiselöwe (Veranstalter Klug Touristik) bietet KURIER-Lesern jetzt eine Extratour in das geheimnisvolle, mystische Land mit anschließendem Badeurlaub in Thailand (3 Nächte) zum fairen Preis. Angeboten werden zwei Reise-Varianten: Eine 13 Tage dauernde Tour um 2199 € p. P. im Doppelzimmer und eine 15-Tage-Tour mit zusätzlichen Besichtigungen in Myanmar um 2499 €.

Die wichtigsten Highlights:

Yangon In der einstigen Hauptstadt steht neben anderen fantastischen Bauten und Tempeln auch das Wahrzeichen des Landes – die vergoldete Shwedagon-Pagode. Die Spitze der 98 Meter hohen Stupa ziert eine Kuppel mit 4000 Diamanten.

Pyay Die Stadt war im 8. Jh. die größte in Myanmar, in der sich mehr als 100 buddhistische Klöster und der Königspalast befanden. In der Shwesandaw-Pagode sieht man noch Figuren aus dieser Epoche.

Bagan Weltwunder und UNESCO-Erbe. Am Fluss Ayeyarwady bauten die Birmanen vom 11. bis 13. Jh. Abertausende Tempel und Pagoden. 2500 sind erhalten. Vom Ananda-Tempel erleben Sie den fantastischen Sonnenuntergang mit Blick über das Tempel-Meer.

Mandalay war einst ebenfalls Königsstadt. Sie besuchen u. a. die am dicksten mit Goldplättchen belegte Buddha-Figur Myanmars, die längste Teakholzbrücke und das größte Buch der Welt. Auf einem Ausflug erleben Sie den Ayeyarwady, den „großen Strom Burmas“ und wichtigste Verkehrsader. Sie fahren mit dem Boot nach Mingun zur größten Glocke der Welt und der riesigen unvollendeten Pagode und sehen am Fluss die abenteuerlichsten Kähne und Reisbarken.

15-Tage-Variante Wenn Sie die um zwei Tage längere Tour buchen, erleben Sie auch noch den Inle-See und die 150 Meter tief im Fels gelegenen Buddha-Höhlen von Pindaya mit 800 Figuren. Der Inle-See ist voller Mystik und Besonderheiten – mit Pfahldörfern, schwimmenden Gärten, Tempeln, Klöstern und den berühmten Fischern, die eine weltweit einzigartige Rudertechnik entwickelt haben. Sie paddeln mit einem Bein.