Ritz-Carlton: Fünf-Sterne-Palast am Ring

Das 120 Millionen Euro teure Hotel, das in vier altehrwürdigen Palais untergebracht ist, stellt den vorläufigen Höhepunkt unter den Wiener Luxushotels dar. Doch weitere sollen folgen. Das "Sans Souci", ebenfalls ein Fünf-Sterne-Tempel, soll im November nahe dem Wiener Volkstheater aufsperren. 2013 folgt das Hotel Kempinski am Schottenring. Ebenfalls in der Inneren Stadt soll im Sommer 2013 das Boutique-Hotel "The Guesthouse" eröffnen (5 Sterne). Am Margaretengürtel 142 laufen derzeit die Bauarbeiten für das neue Flagship-Hotel der Falkensteiner Michaeler Group (4 Sterne). Allein das Park Hyatt am Hof kann nicht wie geplant 2013 aufsperren.