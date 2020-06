App in die Toskana

Auf meinem Toskana-Trip soll ich ausprobieren, wie man Apps des Suchmaschinenriesen alsHelferlein nutzen kann. Schon am Gate weiß ich mehr als alle anderen. Während die 40-Minuten-Verspätung auf keinem Flughafen-Bildschirm aufscheint, hat mich mein schlaues Telefon schon längst informiert. Also noch in Ruhe Kaffee bestellen und Zeitung lesen.

Endlich in Italien hilft mir mein Handy auch bei der Wahl des Mittagessens. Ich fotografiere einfach die Speisekarte und die App "Übersetzer" verwandelt Italienisch ins Deutsche. Die Übersetzung klingt oft lustig, aber man kann doch erahnen, was man bestellt. Für Lacher sorgt auch die Wegbeschreibung die mir "Maps" liefert, als ich – ganz klassisch – einen roten Fiat Cinquecento zum Hotel steuere: Die italienischen Straßennamen werden deutsch ausgesprochen. Beim Florenz-Spaziergang meldet sich " Field Trip" mit Pushmitteilungen und weist mich auf Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Bars hin. Die Beschreibungen beinhalten witzige Anekdoten und sind zum Teil exklusiv für die App verfasst. Auch die Urlaubsfotos, darunter 360°-Aufnahmen, schieße ich mit dem Smartphone. Am Bildschirm werden sie aufgehübscht: Filter drüber, Rahmen drum und ab in die Cloud, wo sie gesichert werden.

Eines darf man bei der Nutzung der Apps im Ausland nicht vergessen: Vor der Abreise sollte man sich ein Roamingpaket kaufen, sonst gibt’s bei der nächsten Handyrechnung ein böses Erwachen.