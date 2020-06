Quiz: Wissen Sie sich im Ausland zu benehmen?

Prinzipiell sei die Toleranz gegenüber Fremden in asiatischen Ländern viel größer als in Mitteleuropa. „Es gibt strenge Regeln, die aber in der Praxis oft nicht so streng gehandhabt werden.“

Ein Freund Hlades, der als buddhistischer Mönch im Himalaja lebt, muss laut Tradition heilige Objekte im Uhrzeigersinn umrunden. Tut er aber nicht immer, manchmal geht er einfach geradeaus weiter. Wieso? „Im Geiste habe ich mich an die Regel gehalten, das genügt.“

So weit reicht aber nicht einmal die Großzügigkeit der Buddhisten, um die folgenden Fehltritte zu entschuldigen.

Richten Sie in Asien und Afrika niemals und unter gar keinen Umständen die Fußsohlen in die Richtung Ihrer Gastgeber, oder, noch schlimmer, in Richtung eines heiligen Gegenstandes, einer Gottesdarstellung. Auch der Herd ist heilig.

Lehnen Sie in fremden Ländern kein Essen und Trinken ab, das ist extrem unhöflich.

Bevor Sie sich nach einer langen, staubigen und heißen Trekking-Tagestour nackt in einen Bergfluss schmeißen oder im Schnee wälzen, achten Sie darauf, wer ihnen aller dabei zuschaut, oder konsultieren Sie den Reiseleiter Ihres Vertrauens bezüglich der lokal üblichen Bekleidungsvorschriften.

Komplexe muss man als Mitteleuropäer übrigens keine haben. Neureiche Russen oder Mittelschicht-Inder aus Delhi, die in Nordindien Hitzeferien und Party machen, lassen den Ballermann-Besucher wie einen Chorknaben wirken. „Wir passen bei der Quartierwahl auf, dass keine Inder in der Nähe logieren, die feiern bis 3 Uhr Früh – und sie sind laut“, meint Hlade.