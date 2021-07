Versteckte Schönheiten abseits von Nizza und Cannes

Wien

Nizza

AUA

Nizza

Täglich, praktischer Tagesrandflug am Sonntag, ab 99 € inkl. Taxen. Auch diefliegttäglich an. www.flyniki.at, www.aua.at

Highlights – Train des Pignes fährt 4x tägl. von Nizza nach Digne-les-Bains, Ticket: 23,30 €. www.trainprovence.com

– Geführte Kanufahrten in der Verdon-Schlucht, pro Person 9 €, vier Personen 16 €. www.aquattitude.com

– Wanderungen durch die Verdon-Schluchten mit der Österreicherin Andrea Baches. 0033/ 688/ 632638, abacher1212@yahoo.fr

– Lavendelseifen-Herstellung in der Savonnerie de la Tour de Guet in Castellane, 0033/ 492/ 83 69 02.

– Olivenmühle in Flayosc, 0033/ 494/ 704 145.

– Keramikmuseum: www.terrarossasalernes.over-blog.fr

– Käseverkostung auf der Ferme de la Pastourelle: la-pastourelle.wifeo.com

Hotel-Tipps – "La Ferme Rose": ruhig und idyllisch gelegen und dazu noch preisgünstig, etwas außerhalb von Moustiers-Sainte-Marie. www.lafermerose.com

– Feudal wohnt man im "Chateau Mentone" in Saint Antonin-du-Var. www.chateaumentone.com

–Das Hotel "Clos des Roses" in Fréjus hat auch ein hervorragendes Restaurant. www.clos-des-roses.com

Restaurants Haubenküche bietet die Auberge du Teillon in La Garde. www.auberge-teillon.com

– Den schönen Ausblick zur feinen Küche gratis dazu bekommt man im Restaurant Les Santons an der Place Pomey in Moustiers-Sainte-Marie. www.lessantons.com, – Gemütlich ist das Café du Midi in Bauduen. Die Chefs sprechen Deutsch. 0033/ 494/ 700 894.

Auskünfte Atout France in Wien, 01/ 503 28 92, info.at@rendezvousenfrance.com

www.visitvar.fr/de, www.tourismpaca.com, www.alpes-haute-provence.com