Panama: Von Ozean zu Ozean durch die Wildnis

Die moderne Welt mit ihren künstlichen Lichtern, künstlichen Geräuschen und ihrer künstlichen Umgebung ist nur drei Stunden entfernt. Allerdings drei Stunden mit Geländewagen und Kanu. Doch hier scheint sie unendlich weit weg. Hier, mitten in der Wildnis Panamas. Eines bisher kaum bekannten Urlaubsziels, das Reisenden mit etwas Hang zum Abenteuer aber einzigartige Erlebnisse bietet.

In meiner Hängematte schaukle und schwinge ich sanft in die Nacht und scheinbar in eine andere Welt und Zeit. Rund um mich ragen die Urwaldriesen des panamesischen Regenwaldes in den Himmel. Was ich mehr erahnen als sehen kann, denn die Dunkelheit, die hier in den Tropen innerhalb von Minuten einbricht, hat alles eingehüllt. Aber ich weiß, dass sich vor mir ein runder Lehmplatz befindet und dahinter im Halbkreis die Holzhütten der Embera-Indios stehen, traditionell auf vier Meter hohen Stelzen zum Schutz vor dem alljährlichen Hochwasser. Und wiederum dahinter beginnt die Wildnis des Chagres-Gebietes. Einer der letzten intakten Urwälder der Tropen. Natur pur, die ich auch akustisch als paradiesische Stille erwartet habe. Doch nachdem der Dieselgenerator, mit dem die Indios eine Telenovela auf einem flimmernden Fernseher genossen haben, verstummt ist, folgt – Lärm. Ein unsichtbares Orchester aus unzähligen Zikaden und anderen Insekten sorgt für eine ungeahnte Geräuschkulisse. Dazu gesellen sich die Rufe von Affen und anderen, unbekannten Urwaldbewohnern, die in meiner Fantasie ziemlich groß und gefährlich erscheinen. Das große Abenteuer Panama hat begonnen.