Pamir: Das Dach der Welt

Das Hochgebirgsland Kirgistan (Kirgisistan/ Kirgisien) am Pamir-Gebirge grenzt an die drei anderen ehemaligen Sowjet-Republiken Kasachstan, Usbekistan und Tadschikistan sowie an die chinesische Unruhe-Region Xinjiang. Kirgistan ist seit dem Zerfall der UdSSR 1991 unabhängig. Mit knapp 200.000 Quadratkilometern ist die Ex-Sowjetrepublik in Zentralasien etwa doppelt so groß wie Österreich (rund 83.900 qkm). Die Wirtschaft in dem auf internationale Finanzhilfe angewiesenen Land ist vom Agrarsektor (Baumwolle, Tabak) dominiert.

Rund 65 Prozent der 5,3 Millionen im Land lebenden Menschen sind Kirgisen - ein Turkvolk mit mehrheitlichem Bekenntnis zum sunnitischen Islam -, rund 14 Prozent Usbeken - in der südlichen Region um Osch sind es rund 50 Prozent -, und rund 13 Prozent Russen. In Kirgistan leben auch Uiguren, Ukrainer, Tadschiken, Tataren, Kasachen und weitere Minderheiten. In sämtlichen Nachbarländern gibt es kirgisische Minoritäten. Während des Zweiten Weltkrieges wurden zahlreiche Russlanddeutsche nach Kirgistan zwangsumgesiedelt. Zum Ende der Sowjetunion zählte die deutschstämmige Minderheit dort noch etwa 100.000 Menschen. Die meisten von ihnen gingen nach Deutschland, rund 10.000 blieben im Land.