Oberösterreich: Druiden-Turnen im Kneipp-Kurheim

Die ehrwürdigen Marienschwestern von Bad Kreuzen sind über ihren Schatten gesprungen: Seit wenigen Tagen heißt ihr Heilkunst-Refugium in der schönen Hügellandschaft des Mühlviertels nicht mehr "Kneipp Traditionshaus", sondern "1. Zentrum für Traditionelle Europäische Medizin (TEM)". Geworben wird mit so seltsamen Therapie-Angeboten wie "Druiden-Gymnastik" und "heilsames Singen". Der KURIER hat nachgeschaut, was sich hinter dem neuen Etikett verbirgt.

Mein erster Eindruck ist zunächst einmal ernüchternd: Ein Schild "Zum Kurheim" ist in Bad Kreuzen der einzige Hinweis, dass es hier ein Gesundheitszentrum gibt. Von wegen "TEM"-Zentrum.

Das Haus der Marienschwestern ist eine Bausünde aus den 1970er-Jahren mit hauptsächlich Beton, und mein erster Rundgang bestätigt Vorurteile: Kruzifixe an den Wänden und antiquierte Aufschriften wie "Speisesaal" wirken zunächst einmal recht verstaubt, auch die Zimmer haben Krankenkassen-Kurheim-Charme.

Dass sich das Haus im Wandel befindet, merkt man erst, wenn man sich mit den Menschen und den Therapie-Angeboten auseinander setzt.

"Hände verschränken, Daumen an Daumen, Augen schließen, einatmen, ausatmen, Schritt zur Seite. Hände zur Seite." Trainerin Friederike versetzt mich mit ihren Turn­übungen der Druiden in Asterix-Feeling. "Wyda" heißt diese Trainingsart. "Sie wirkt sich positiv auf die Körperenergie aus", sagt Friederike. Was Wyda bedeutet, weiß sie allerdings nicht.