Norderney: Sommerfrische mit norddeutschem Charme

Direkt am Strand, wo man stundenlang zu Windmühlen, Leuchttürmen oder großen Dünen marschieren kann, ist es meist recht windig und das Meer zeigt, was es im Duett mit dem Wind kann: Die Wellen erreichen je nach Windstärke beachtliche Höhe. Und eine Lautstärke, die Kommunikation nahezu unmöglich macht.

Braucht man aber gar nicht. Spätestens dann zeigt sich, warum Norderney schon früh als Luftkurort beliebt war: Durch die unruhige See zerstäubt das Meersalz in der Luft und gelangt als feinstes Aerosol in die Lungen. Eine Wohltat, nicht nur für Allergiker und Asthma-Geplagte.

Da denkt man wieder an Georg Danzer. Will gar nichts anderes, als in Ruhe gelassen werden. Einfach nur gehen und atmen. Und zwischendurch nur so in den Gatsch hupfen.