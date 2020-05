Wo das Biken eine runde Sache ist

Auto

Villach

Millstätter See

Salzburg

Spittal

Millstätter See

Bad Kleinkirchheim

Mit demüber die A2 ausoder die A10 über den. Oder mit dem Zug vonnachund dann mit dem Bus bisbzw. Feld am See.

Unterbringung Der Lindenhof in Feld am See hat sich auf Radfahrer spezialisiert. Es gibt einen alarmgesicherten Fahrradraum, Waschmöglichkeit, GPS-Service (Leihgeräte oder Daten für Touren). DZ/ HP ab 61 € pro Person,

www.landhotel-lindenhof.at

Weitere Sportarten In der Sportschule Krainer in Feld am See ist es möglich Tennis, Bogenschießen, sowie Wassersportarten uvm. auszuüben. Die Schule bietet auch Jugendcamps an. www.sportschule.at

Pakete Z. B. Nock Five – 5 Gipfel in 4 Tagen ab 452 €/P. im 3*-Hotel/Gasthof für 3 ÜN/ HP. www.nockbike.at

Abwechslung Keine 15 Minuten von Feld am See bzw. Bad Kleinkirchheim liegt der Millstätter See mit seinem umfangreichen Freizeitprogramm (Wassersport, Golf, Wandern, Biken, Kultur). Tipp in Millstatt: Hotel Forelle mit direktem Seezugang, DZ/ HP ab 88 €/P. www.hotel-forelle.at

www.badkleinkirchheim.at

www.millstaettersee.com