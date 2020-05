Manhattan entdecken: Zu Fuß und mit der U-Bahn

Coffee und Lunch: Le Pain Quotidien – herrliche Kaffeevariationen, gemütliches Ambiente mit viel Holz. Brot und Kuchen frisch gebacken. Viele Filialen in ganz Manhattan. Zum Beispiel 2nd Ave., 49th–50th Street, gleich um die Ecke der UNO.

Brunch: Morandi – eine rustikale italienische Trattoria in Greenwich. Teuer, gutes Essen hat eben seinen Preis. 211 Waverly Place.

Buchladen: Three Lives – ein besonders altes, nettes traditionelles Buchgeschäft. Sehenswert. 154 West, 10th Street.

Joggen oder Spazierengehen: Empfehlenswert auf der 2,33 Kilometer langen High Line im Meatpacking District in Manhattans Lower Westside. Die High Line ist eine stillgelegte Hochbahn, die begrünt wurde und – seit die Girls der TV-Serie „Sex and the City“ dort mit ihren High Heels über das Kopfsteinplaster stöckelten – eine besonders hippe Gegend.

Tennis auf Roosevelt Island. Mit der Seilbahnstation 59th Street, 2nd Ave. ist man in fünf Minuten dort. www.advantagetennisclubs.com

Kino: Das Angelika Filmcenter zeigt ausgefallene, preisgekrönte Filme. Ein richtiges Art House Cinema. Adresse: 18 West Houston Street.

Ausgehtipps: Jeden Mittwoch erscheint die Zeitschrift Around Town mit Tipps, was in der City los ist.

Gratis-App: Goings On About Town liefert die besten Tipps für New Yorks kulturelles Angebot.