Serie City Guide: Schöne Tage in New York

Wer von New York City redet, meint fast immer nur Manhattan. Aber auch die anderen "Boroughs" ziehen nach: In Brooklyn wurde soeben Pier 1, der Brooklyn-Bridge-Park eröffnet. Das schönste Wohngebiet liegt in Brooklyn-Heights, Kunst steht für die Menschen in Williamsburg und DUMBO im Vordergrund und das wahre Little Italy New Yorks liegt in der Bronx. Neuerdings wird auch Harlem zum In-Viertel, vielleicht auch weil Bill Clinton an der 125th Street wohnt. Die legendären Leuchtreklamen am Times Square liegen jetzt in einer Fußgängerzone, die autofreie Zone auf dem Broadway erstreckt sich von der 42. bis zur 47. und von der 35. bis zur 33. Straße - schließlich werden 2012 fünfzig Millionen Besucher im Big Apple erwartet. Und am Broadway spielt im Oktober Al Pacino persönlich: den Shylock im "Kaufmann von Venedig".