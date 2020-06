Neusiedl am See: Ski-Ikone mit Hang zum Flachland

Noch eine Woche, dann geht die Wahl zum schönsten Sommerfrische-Ort in die zweite Runde. Pro Bundesland steigt dabei nur der Sommerfrische-Ort mit den meisten Stimmen in Runde zwei auf. Während es in Bundesländern wie Kärnten oder Vorarlberg einen klaren Favoriten gibt, geht es anderswo knapper zu.



In Niederösterreich liegt Baden nur wenige Stimmen vor Reichenau an der Rax, in Oberösterreich ist der Bundesländersieg von St. Wolfgang keineswegs fix. Für Zweitplatzierte gibt es eine zweite Chance: Neben den Landessiegern steigen auch jene fünf Orte in die Finalrunde auf, die österreichweit die meisten Stimmen bekommen haben.



Um auch mitzustimmen, gehen Sie einfach auf www.kurier.at/sommerfrische und wählen Sie für Ihren Favoriten in jedem Bundesland. Zusätzlich können Sie Bilder aus Ihrem Sommerfrische-Ort hochladen. Die besten Fotos werden im KURIER und auf kurier.at präsentiert. Bitte beachten Sie: Pro Tag kann nur einmal abgestimmt werden. Alle Teilnehmer machen beim KURIER-Gewinnspiel unterstützt von den ÖBB mit. Zu gewinnen gibt es schöne Österreich-Urlaube.