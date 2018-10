So will uns Google künftig beim Reisen helfen

Für den einen mag es gruselig erscheinen, der andere findet es nützlich: Wenn Flug- und Hotelbuchungs-Bestätigungen via Gmail eingehen, werden die Empfehlungen in den organischen Suchergebnissen bei Google individueller gestaltet. Das funktioniert so: Wer "Austin" sucht, der bereits ein Hotel in dieser Stadt gebucht hat, bekommt Ergebnisse wie Flugpreise, Wetter und Ereignisse für die spezifischen Daten der Hotelbuchung angezeigt und Restaurants in der Nähe der Unterkunft.

Preisprognose

Im nächsten Monat wird Google das Tool "YourTrips" ausrollen, um frühere Recherchen an einem Ort zu bündeln. Flugpreis-Tracking, Hotelsuche und gespeicherte Orte sind in "Your Trips" verfügbar. Außerdem wird das Programm um die Preistrending-Funktion von Google Flights erweitert. Dafür werden historische Preise und Preise, die bisher in diesem Jahr verfügbar waren, analysiert, um eine Prognose für günstige Buchungszeiträume anzuzeigen. Erkennbar ist dadurch, ob ein bestimmter Preis ungewöhnlich niedrig, typisch oder hoch ist und ob er in den nächsten fünf Tagen steigen oder fallen wird.