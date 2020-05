Mühlviertel: Ein Weekend im Liebeshotel

Ich schwitze. Mein Partner hingegen lächelt mir entspannt zu, wagt einen neuerlichen Aufguss und lehnt sich auf der hölzernen Bank bequem zurück. Was zuviel ist, ist zuviel. Die Sauna ist definitiv nicht der beste Ort um sich näher zu kommen, schnell verlasse den heißen Ort. Und damit den wohl einzigen Platz im " Bergergut", an dem Körperkontakt nicht möglich ist. Außer man liebt es sehr heiß.



Schon die Anreise in das " Liebeshotel" ist wildromantisch. Von Wien aus fährt man die Autobahn nach Linz und biegt dann ins Mühlviertel ab. Teils über schmale Landstraßen - so will es jedenfalls das Navi - geht es nach Afiesl, fast an der böhmischen Grenze.

Romantik und Liebe - dieses Thema ist im Bergergut überall zu spüren. Pärchen, wohin man blickt, Kerzenromantik, leise Love-Songs-Beschallung im ganzen Haus und Doppel-Liegen im Spa-Bereich. Unwillkürlich fragt man sich, wie Angestellte mit Liebeskummer diese rosarote Welt aushalten.