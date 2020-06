Neues Budget-Design-Hotel bei der Oper

Schon ab dem ersten Schritt über die Türschwelle des neuen Motel One ist die benachbarte Staatsoper allgegenwärtig: Lampen in Form von Tutus, als Ballerina-Füße geschnitzte Sesselbeine und Impressionen aus Ballettaufführungen und Konzerten auf LED-Bildschirmen prägen den Empfangsbereich in der Elisabethstraße 5. Grundlage für dieses Hotel ist ein denkmalgeschütztes Haus aus dem 19./20. Jahrhundert, 95 Millionen Euro wurden investiert. Bereits am 11. November gab es ein Soft-Opening, gestern, Donnerstag feierte man die offizielle Eröffnung.