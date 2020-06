Mostviertel: Viertel der Verführung

„Diese Häuser hat der Most gebaut“, zitiert der Sepp einen alten Spruch, während er uns die Eigenarten der bäuerlichen Trutzburgen erklärt. Der Spruch verdeutlicht, dass einst die Fülle an Mostobst – eine Million Bäume gab es im 19. Jahrhundert – ein bedeutender Wirtschaftsfaktor war. Die Bauern exportierten ihren vergorenen Birnensaft zu saftigen Preisen – und stockten ihre Häuser auf.



Nach 1945 ging’s bergab, erst seit 20 Jahren erlebt der Most im Mostviertel eine Renaissance. Vor allem reinsortige Birnenmoste mit wenig Gerbstoffen und Säuren machen den Geschmack heute aus. Dass das Trinken aus dem Plutzer eine Kunst ist, lernen wir beim Mostproduzenten Toni Distelberger in Gigerreith bei Amstetten (rechts) . Und als der sagt: „Zur guat’n Kost an guat’n Most“, ist es Zeit für eine typische Brettl­jause. Die braucht’s auch. Bei Bio-Edelbrenner Josef Farthofer in Öhling kosten wir uns weiter durch die Region. Seine Spezialität: Mostello, ein nach Portweinmethode hergestellter Dessertwein.



Später, im 4*-Hotel „Landhaus Stift Ardagger“, erleben wir das hohe Niveau der Mostviertler Küche. Eine Gault-Millau-Haube hat Küchenchef Paul Gürtler, 31, bereits erkocht. Nicht nur mit Most.



Wie gesagt, besonders schön ist die Region zur Baumblüte. Doch wer sie verpasst, der kann das Mostviertel das ganze Jahr über im Glas genießen.