Kein Zutritt: Airline verweigert Mann Boarding in Shorts

"Sie werden nicht glauben, warum mir gesagt wurde, dass ich nicht an Bord meines Saudi Arabian Airlines Fluges gehen kann", leitet Jordan Bishop seine persönliche Geschichte auf Forbes ein.

Der freie amerikanische Journalist und Gründer von Yore Oyster, einem Corporate Flight-Concierge, sollte von Jakarta über Riad nach Istanbul fliegen, als ein Mitarbeiter von Saudi Arabian Airlines ihn am Gate anhielt und ihm sagte, er müsse in Jakarta bleiben. "Sir, ich fürchte, wir können Ihnen nicht erlauben, an Bord zu gehen", sagte der Mitarbeiter. "Sie können mit Saudia nicht in kurzen Hosen fliegen."

Er war zweieinhalb Stunden vor seinem Flug um 16 Uhr am Flughafen in Jakarta, Indonesien, angekommen. Checkte am Schalter von Saudi Arabian Airlines ( Saudia) ein, fragte den Check-in-Agenten nach einem Platz in der Ausgangsreihe und ging durch die Einwanderung. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Saudia-Lounge ging er zu seinem Gate. All das war in Shorts möglich und niemand wies ihn auf ein mögliches Problem hin. Als er an den Frontdesk kam, wurde er schon mit komischen Blicken bedacht. "Ähm, Sir", sagte ein Saudia-Mitarbeiter und sah sich zu seinen Kollegen um. "Können Sie für eine Minute zur Seite kommen?" Was dann folgte war der eingangs erwähnte folgeschwere Satz.