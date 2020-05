Europas unbekannte Schönheiten

Preis

8 Tage, 995 € pro Person im Doppelzimmer, Einzelzimmerzuschlag 160 €

Inkludiert

– Sonderflug Wien– Ohrid– Wien, alle Taxen, Flughafen- und Sicherheitsgebühren ab/bis Wien

– 7 Übernachtungen mit Halbpension in guten bis sehr guten Mittelklassehotels. Geplante Hotels (oder gleichwertige): Hotel Drim/ Struga in Ohrid, Hotel Dolce Vita in Durres, Hotel Queen in Budva, Hotel Bianca Resort in Kolasin, Hotel Best Western Bellevue in Skopje

– KURIER-Extra: Getränk nach Wahl zu jedem Abendessen (Wein, Bier, Soft-Drink)

– Alle Transfers und Ausflüge laut Programm

– Deutschsprachige qualifizierte Reiseleitung

– Ausführliche Reiseunterlagen

Termine

6. bis 13. Mai 2014,

20. bis 27. Mai 2014,

27. Mai bis 3. Juni 2014 (ab/bis Linz, Zuschlag 50 €)

Buchung

Raiffeisen Reisen, 1030 Wien, Mo.–Fr. 9 bis 18 Uhr, ☎ 01/313 75-82 Hotline Sonntag, 10 bis 17 Uhr: ☎ 0676/830 75 300 buze@raiffeisen-reisen.at