Eine Oase im Wienerwald

Wieder einmal liegt das Gute so nah. Nur 20 Kilometer vom Zentrum Wiens entfernt, bietet das frisch erweiterte 4*Superior-Hotel Schlosspark Mauerbach in NÖ mit allem, was das Herz für eine wohltuende Auszeit braucht. Großzügige Wellnesslandschaft, moderne Zimmer und Suiten sowie kulinarische Höhenflüge lassen das Wochenende unter uralten Baumriesen in der gepflegten, fünf Hektar großen Parklandschaft schnell zum Hochgenuss werden.