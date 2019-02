Besucher sollen sich in den Hängematten ausruhen, die Hände in den Brunnen mit den Rosenblättern tauchen und es genießen, wenn sich die zutraulichen Katzen Ani und Nima an ihre Beine schmiegen. Und es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass ihnen Heller selbst über den Weg läuft. Der kommt nämlich regelmäßig, tüftelt, verändert und erweitert. Von Marrakesch aus ist der Garten mit kostenlosen Shuttlebussen erreichbar.

Mitten in Marrakesch hat ein anderer Künstler ein Paradies erschaffen, das für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Ursprünglich hatte es der französische Maler Jacques Majorelle 1923 angelegt. Ihm verdankt der Garten seine prägende Farbe: Ein strahlendes Blau, auch Majorelle-Blau genannt, und seinen Namen: Jardin Majorelle. Doch nach dem Tod des Malers verwilderte der Garten.